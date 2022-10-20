İzmir spor haberleri | Menemen Futbol Kulübü - Bulvarspor: 0-1 - Son Dakika
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İzmir spor haberleri | Menemen Futbol Kulübü - Bulvarspor: 0-1

20.10.2022 16:52
İzmir spor haberleri | Menemen Futbol Kulübü - Bulvarspor: 0-1

İzmir habere göre STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Kerem KalkanMENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora - Atalay (Dk. 69 Cüneyt), Kerem (Dk. 46 Kadir), Abdulkadir, Ekrem (Dk. 76 Emre), Kaan Özder, Mahmut (Dk.105 Yusuf), Okta (Dk. 105 İlyas), Almos Kaan, Oğuzhan (Dk.

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Tolga Sancak, Yiğit Çam, Kerem Kalkan

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora - Atalay (Dk. 69 Cüneyt), Kerem (Dk. 46 Kadir), Abdulkadir, Ekrem (Dk. 76 Emre), Kaan Özder, Mahmut (Dk.105 Yusuf), Okta (Dk. 105 İlyas), Almos Kaan, Oğuzhan (Dk. 69 Okan), MuratBULVARSPOR: Muhammet Ali - Oktay (Dk. 103 Barışcan), Abdülkerim, Doğukan (Dk. 122 Osman), Ahmet (Dk. 70 Görkem), Adem Arif, Gökhan (Dk. 59 Halil Can), Furkan, Ferhat, Sarp (Dk. 70 Ömer), OkanGOL: Dk. 112 (P) Görkem (Bulvarspor)SARI KARTLAR: Kadir, Oktay, İlyas (Menemen FK)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur eşleşmesinde Memenen Futbol Kulübü, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Bulvarspor'a evinde normal süresi 0-0 biten maçta 112'nci dakikada Görkem'in penaltısıyla 1-0 yenilerek elendi.

9'uncu dakikada Menemen FK'da Atalay yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Muhammet Ali Elagöz iki hamlede topa sahip oldu.25'inci dakikada konuk ekipten Doğukan'ın ara pasında penaltı noktasında topla buluşan Ferhat'ın plaesinde meşin yuvarlak yandan auta gitti.40'ıncı dakikada Furkan'ın sol kanattan içeriye ortasında Ahmet, pasını Gökhan'a aktardı, bu oyuncunun aşırtmasında kaleci Bora son anda topa sahip oldu.50'nci dakikada Menemen FK savunmasının hatasında araya giren Ahmet'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bora topa sahip oldu.90+1'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Menemen FK savunmasında oluşan karambolde önce Halil Can vurdu kaleci Bora'dan dönen topa Ömer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.Normal süre golsüz bitince maç uzatmaya gitti.112'nci dakikada Görkem sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncu altıpas içerisine ortaladı, Menemen FK savunmasında Kadir'in eline çarpan top sonucunda hakem Tolga Sancak penaltı noktasını gösterdi. Görkem'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma başka gol olmayınca konuk ekibin galibiyetiyle sonuçlandı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir spor haberleri | Menemen Futbol Kulübü - Bulvarspor: 0-1 - Son Dakika
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