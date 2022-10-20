9'uncu dakikada Menemen FK'da Atalay yaklaşık 30 metreden sert vurdu, kaleci Muhammet Ali Elagöz iki hamlede topa sahip oldu.25'inci dakikada konuk ekipten Doğukan'ın ara pasında penaltı noktasında topla buluşan Ferhat'ın plaesinde meşin yuvarlak yandan auta gitti.40'ıncı dakikada Furkan'ın sol kanattan içeriye ortasında Ahmet, pasını Gökhan'a aktardı, bu oyuncunun aşırtmasında kaleci Bora son anda topa sahip oldu.50'nci dakikada Menemen FK savunmasının hatasında araya giren Ahmet'in ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bora topa sahip oldu.90+1'inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Menemen FK savunmasında oluşan karambolde önce Halil Can vurdu kaleci Bora'dan dönen topa Ömer'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.Normal süre golsüz bitince maç uzatmaya gitti.112'nci dakikada Görkem sağ kanattan ceza sahası içerisine girdi. Bu oyuncu altıpas içerisine ortaladı, Menemen FK savunmasında Kadir'in eline çarpan top sonucunda hakem Tolga Sancak penaltı noktasını gösterdi. Görkem'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor haberleri | Menemen Futbol Kulübü - Bulvarspor: 0-1 - Son Dakika

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