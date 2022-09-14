14.00'te Arkas Spor-Dinamo Bükreş , saat 16.30'da ise 16.30 Altekma- Galatasaray maçları oynanacak. Voleybolseverler, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'in katılımıyla ilk kez uluslararası hale gelen turnuvayı ücretsiz olarak izleyip, Efeler Ligi maratonu öncesi takımları ilk defa takip etme imkanı bulacak. Geleneksel turnuvada cuma günü saat 14.00'te Arkas Spor-Galatasaray, 16.30'da Altekma-Dinamo Bükreş, cumartesi günü ise 14.00'te Galatasaray-Dinamo Bükreş, 16.30'da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › İzmir spor: TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor - Son Dakika

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