İzmir spor: TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor - Son Dakika
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İzmir spor: TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

14.09.2022 10:28
İzmir spor: TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor

İzmir haberleri: TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin filede sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin filede sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvası yarın oynanacak iki maçla başlayacak. 8'inci TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk gününde yarın Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi'nde saat

14.00'te Arkas Spor-Dinamo Bükreş, saat 16.30'da ise 16.30 Altekma- Galatasaray maçları oynanacak. Voleybolseverler, Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'in katılımıyla ilk kez uluslararası hale gelen turnuvayı ücretsiz olarak izleyip, Efeler Ligi maratonu öncesi takımları ilk defa takip etme imkanı bulacak. Geleneksel turnuvada cuma günü saat 14.00'te Arkas Spor-Galatasaray, 16.30'da Altekma-Dinamo Bükreş, cumartesi günü ise 14.00'te Galatasaray-Dinamo Bükreş, 16.30'da Arkas Spor-Altekma karşılaşmaları yapılacak.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Arkas Spor, voleybol, İzmir, Spor, Son Dakika

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