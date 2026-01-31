Süper Amatör\'de Yerel Derbi Berabere Bitti: Alaçatıspor Çeşme Belediyespor 2-2

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun son haftasındaki derbi maçta İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor 2-2 berabere kaldı.

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda 2015–2016 sezonunun son maçında İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor, Alaçatı 15 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının alınmadığı karşılaşmada, İmren Alaçatıspor taraftarları ise kayıt yaptırarak, ücretsiz biletlerle tribünlerdeki yerini aldı. Bin kişiyle sınırlandırılan biletler kısa sürede tükendi ve ev sahibi ekibin taraftarları stadı tamamen doldurdu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Çeşme Belediyespor, henüz 2. dakikada Batuhan Çoban'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole erken yanıt veren İmren Alaçatıspor, 5. dakikada kazandığı penaltıyı Erdi Önal'ın gole çevirmesiyle skora denge getirdi. İlk yarıda tansiyon zaman zaman yükselirken, 29. dakikada Çeşme Belediyespor'dan Ahmet Can Doğan, 39. dakikada ise İmren Alaçatıspor'dan Ada Özbay yedek kulübelerinde gördükleri kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 48. dakikada Oğuzhan Bekçi'nin golüyle yeniden öne geçti. İmren Alaçatıspor Teknik Direktörü Mustafa Fırat Tınaz, 58. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası saha dışına çıkarıldı.

Maçın skorunu belirleyen gol ise 67. dakikada İmren Alaçatıspor oyuncusu Soner Sarıçiçek'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sezonun son derbisi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor ligi 24 puanla 3. sırada tamamlarken, Çeşme Belediyespor ise sezonu 21 puanla 5. sırada bitirdi. - İZMİR