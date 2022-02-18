İzmir, Wings for Life World Run'a 5. kez ev sahipliği yapacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için dünya genelinde sekiz farklı şehirde aynı anda koşulacak Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağı, 8 Mayıs'ta İzmir'de düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu koşunun içinde yardımlaşma var, dayanışma var, vicdan ve insanlık var, emek var, bilim var. Herkesi bir kez daha bizimle koşmaya davet ediyoruz" dedi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Semra Çetinkaya da omurilik felçlilerine destek olmak için herkesi İzmir'e davet etti.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 8 Mayıs'ta sekiz ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run'ın Türkiye ayağına beşinci kez İzmir ev sahipliği yapacak. Altı kıtada aynı anda başlayacak koşunun İzmir'de on bine yakın koşucuyu ağırlaması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilecek koşudan sağlanan gelirin tamamı omurilik felcinin kalıcı tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacak.