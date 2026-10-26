İzmirli genç judocular U16 Balkan şampiyonluğuna 27 madalyayla katkı sundu

YILDIZLAR Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'nin takım şampiyonluğuna katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç sporcuları Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi, Yağmur Meral, Nazlı Çiftçi ve Sedat Yenice, ay-yıldızlı bayrağı olimpiyatlarda dalgalandırmak istediklerini söyledi. Yunanistan'ın Arta kentinde 16-18 Ekim'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 57 kiloda Aişe Dalda gümüş, aynı sıklette Azra Ceren Sevgi ile 44 kiloda Yağmur Meral bronz madalya kazandı. Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de milli takımın başarısına katkı sundu. U16 Türkiye Milli Takımı, organizasyonu 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu.

Aişe Dalda (15), "Daha çok çalışıp olimpiyatlara giderek madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Azra Ceren Sevgi (15), "Ülkemi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlamak çok güzel bir duygu" diye konuştu. Şampiyonada Aişe, çeyrek finalde yakın arkadaşı Azra Ceren'i yenerek yoluna devam etti. 14 yaşındaki sporcular Yağmur Meral, Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de olimpiyatlarda en iyi dereceyi elde ederek, bayrağımızı dalgalandırmanın en büyük hayalleri olduğunu söylediler.