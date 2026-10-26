İzmirli genç judocular U16 Balkan şampiyonluğuna 27 madalyayla katkı sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmirli genç judocular U16 Balkan şampiyonluğuna 27 madalyayla katkı sundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmirli genç judocular U16 Balkan şampiyonluğuna 27 madalyayla katkı sundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç judocuları, Balkan Judo Şampiyonası'nda 27 madalyayla şampiyon olan U16 Türkiye Milli Takımı'na katkı sağladı. Sporcular, olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak istediklerini söyledi.

YILDIZLAR Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'nin takım şampiyonluğuna katkı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç sporcuları Aişe Dalda, Azra Ceren Sevgi, Yağmur Meral, Nazlı Çiftçi ve Sedat Yenice, ay-yıldızlı bayrağı olimpiyatlarda dalgalandırmak istediklerini söyledi. Yunanistan'ın Arta kentinde 16-18 Ekim'de düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 57 kiloda Aişe Dalda gümüş, aynı sıklette Azra Ceren Sevgi ile 44 kiloda Yağmur Meral bronz madalya kazandı. Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de milli takımın başarısına katkı sundu. U16 Türkiye Milli Takımı, organizasyonu 7 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 27 madalyayla tamamlayarak Balkan Şampiyonu oldu.

Aişe Dalda (15), "Daha çok çalışıp olimpiyatlara giderek madalya kazanmak ve ülkemi gururlandırmak istiyorum" dedi. Azra Ceren Sevgi (15), "Ülkemi gururlandırmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızın okunmasını sağlamak çok güzel bir duygu" diye konuştu. Şampiyonada Aişe, çeyrek finalde yakın arkadaşı Azra Ceren'i yenerek yoluna devam etti. 14 yaşındaki sporcular Yağmur Meral, Sedat Yenice ve Nazlı Çiftçi de olimpiyatlarda en iyi dereceyi elde ederek, bayrağımızı dalgalandırmanın en büyük hayalleri olduğunu söylediler.

Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir BelediyesiTürkiyeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı Koyunlara seslenişiyle fenomen olan Bingöllü çoban İlhan Orak sürüsünü bıraktı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:43
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi özel talep
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:39:45. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmirli genç judocular U16 Balkan şampiyonluğuna 27 madalyayla katkı sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei