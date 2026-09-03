İzmirli yüzücü Tuna Tunca, Catalina Kanalı\'nı 11 saatte geçerek Ocean\'s 7\'de dördüncü parkuru

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün lisanslı yüzücüsü Tuna Tunca, dünyanın en zorlu meydan okumaları arasında gösterilen Ocean's 7'deki dördüncü parkuru olan 35 kilometrelik Catalina Kanalı'nı da geçmeyi başardı. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna Tunca, daha önce Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nı geride bırakmıştı.

Tuna Tunca, Molokai Kanalı, Tsugaru Boğazı ve Cook Boğazı'nı da geçerse Ocean's 7 serisini tamamlayıp Bengisu Avcı'dan sonra bu ünvana ulaşan ikinci Türk olacak. Tuna Tunca, Santa Catalina Adası ile Los Angeles arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik parkura 1 Eylül gecesi saat 23.05'de Doctor's Cave'den başladı. Yüksek dalgalar ve karanlıkla mücadele eden Tuna Tunca'ya takipteki teknede annesi Gül Nur Tunca ve Emre Deliveli eşlik ederken Antrenörü Mert Onaran da kanoda yer aldı.

YÜKSEK DALGALARLA MÜCADELE

Saat 01.30'da parkurun önemli bölümünü geçen Tuna Tunca, saat 04.00 gibi ise yolu yarıladı. Boyu 50 metreyi bulan ve yüzücülere çok zor anlar yaşatan deniz yosunları olan kelpler ve mevsim normallerinin üzerindeki yüksek dalgalarla mücadelesine devam eden İzmirli sporcu, 06.00 sularında güçlü kulaçlarıyla parkurun beşte üçünü aştı. Los Angeles'a doğru yönelen Tuna Tunca, günün ışıması ve akıntının yön değiştirmesiyle beraber hızını daha da artırdı.

11 SAAT 3 DAKİKKA 20 SANİYE SÜRDÜ

Saat 08.00'de son 6 kilometreye giren Tuna Tunca, 10.00'a doğru son 500 metreye vardı. ve son 500 metreyi de çok kısa bir sürede geçen Tuna Tunca, 10.09'da Catalina Kanalı'nı bitirerek kıyıda Smuggler's Ciove'da Türk bayrağını açarken teknede ise anne Gül Nur Tunca, Antrenör Mert Onaran ile Emre Deliveli sevinç çığlıkları attı. Tuna Tunca, 11 saat 3 dakika 20 saniye süren bu geçişiyle müthiş bir performans gösterirken nöroçeşitliliğin gücünü bir kez daha ortaya koydu.