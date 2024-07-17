İzmit Ayazma Mahallesi\'nde Gençlere Yeni Futbol Sahası

Spor

İzmit Ayazma Mahallesi'ne gençler ve çocuklar için kazandırılan futbol sahasında son rötuşlar yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine olan desteğini inşa ettiği yeni tesis ve futbol sahalarıyla sürdürüyor. Gençlere sporu sevdirmek, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak amacıyla İzmit Ayazma Mahallesi'nde kazandırılan futbol sahasında son rötuşlar yapılıyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde yapılan projede son olarak saha çevre duvarları sentetik çimle kaplandı.

21x36 ölçülerinde yapılan sahanın sentetik çim serimi ile birlikte çevre duvarları, direnaj sistemi, altyapısı ve gece aydınlatma çalışmasını tamamlayan ekipler, saha üzerini de delikli tampon tavan ağı ile kapattı. Son olarak sahanın çevre duvarlarının sentetik çimle kaplanmasıyla birlikte Ayazma Futbol Sahası kullanıma hazır hale geldi. Yapılacak son rötuşların ardından sahanın yakın bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor. - KOCAELİ