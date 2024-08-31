İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası Gerçekleştirildi

İzmit Körfezi\'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası Gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası düzenlendi. 13 ila 70 yaş kategorisindeki 154 sporcu yarışmaya katıldı.

31.08.2024 17:10  Güncelleme: 17:12
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İzmit Körfezi'nde düzenlenen Açık Su Yüzme Şampiyonası'na katılan 13 ila 70 yaş kategorisindeki 154 sporcu hedefe kulaç attı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi. Seka Park Uçurtma Tepesi Sahili'nde düzenlenen şampiyonada yüzücülere başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarışmanın başlangıç startını verdi. Seka Park'tan başlayıp Başiskele Sahili'ne uzanan 5 bin 100 metrelik zorlu parkurda kadın ve erkek kategorilerinde 15 farklı yaş grubundan (13 yaş gurubundan 70 yaş grubuna kadar) toplam 154 yüzücü hedefe kulaç attı. Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Müsabaka Talimatları'nın uygulandığı yarışlar 150 dakikada tamamlanırken belirtilen sürede yarışı tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde sudan çıkarıldı. Sporseverler, rakiplerini geçerek kürsüye çıkmak için İzmit Körfezi'nin eşsiz mavi sularında mücadele veren yüzücüleri ilgiyle takip etti. Yaş gruplarının ayrı ayrı değerlendirildiği Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda her kategoride ilk üçe girmeyi başaran kadın ve erkek sporculara madalya ile nakdi ödül verildi. Birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin 500 TL ödül verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Açık Su Yüzme Şampiyonası Gerçekleştirildi - Son Dakika
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