Spor

İznikli Yüzme Şampiyonu Erhan Turan İznik'te anlamlı bir triatlon yarışması düzenledi.

Guiness 125 gün sürekli triatlon açık yaş dünya rekoru sahibi, Avrupa'da triatlon ve yüzme şampiyonlukları kazanan, 117 Türkiye masterlar yüzme rekoru, Fransa ve Türkiye yüzme kategorisi şampiyonlukları ve dünya yüzme klasmanında bulunan İznikli Erhan Turan'ın düzenlediği, Ziya Bilgiç, Cihangir Gültepe, İsmail Dündar, İlber Tan, Zakiye Zorlu, Hakan Zorlu ve Serdar Aydın'ın katıldığı etkinlik yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinde gerçekleşti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile gençleri yüzme sporuna özendirmek ve İznik'te yüzme sporuna büyük katkısı bulunan, geçtiğimiz günlerde vefat eden Engin Akar anısına etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.

Etkinlik sonunda katılımcılara madalyaları İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte tarafından takdim edildi. - BURSA