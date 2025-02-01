Jakirovic: Trabzonspor'a Karşı İyi Mücadele Ettik - Son Dakika
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Spor

Jakirovic: Trabzonspor'a Karşı İyi Mücadele Ettik

Jakirovic: Trabzonspor\'a Karşı İyi Mücadele Ettik

Kayserispor, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalırken, Jakirovic oyuncularını tebrik etti.

01.02.2025 19:53
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Birçok gol fırsatı bulduk, bunlardan yararlanamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, açıklamalarda bulundu. Jakirovic, "Takımımı tebrik etmek istiyorum, çok iyi mücadele ettiler. 3 gündür buradayız, tabii çok fazla şey değiştirecek durumumuz yok. Ama takımdaki o enerjiyi sağladığımızı gördük, bunu sahaya yansıttılar. Bu bizim için çok önemliydi. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama maç içerisinde onlara karşı daha iyi olabileceğimiz gösterdik. Birçok gol fırsatı bulduk, bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim. Bugün oynadığımız oyunu aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Jakirovic: Trabzonspor'a Karşı İyi Mücadele Ettik - Son Dakika

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