Dünya devlerinin formasını giyen James Rodriguez, sezon başında sürpriz bir kararla Olympiakos'a imza atmıştı. Kolombiyalı futbolcunun, Yunanistan macerası uzun sürmedi.
Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı futbolcu, Yunan ekibi ile 24 maça çıkarken 5 gol kaydetti.
Sezon başında Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi dev kulüplerin formalarını giydi.
Son Dakika › Spor › James Rodriguez, Yunanistan'da tutunamadı! Kolombiyalı yıldız, Olympiakos'tan ayrıldı - Son Dakika