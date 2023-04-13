James Rodriguez, Yunanistan'da tutunamadı! Kolombiyalı yıldız, Olympiakos'tan ayrıldı - Son Dakika
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James Rodriguez, Yunanistan'da tutunamadı! Kolombiyalı yıldız, Olympiakos'tan ayrıldı

13.04.2023 16:06

Sezon başında Galatasaray ile adı sıkça gündeme gelen James Rodriguez, Olympiakos formasını sırtına giydi. Yunan ekibi, dünyaca ünlü futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Dünya devlerinin formasını giyen James Rodriguez, sezon başında sürpriz bir kararla Olympiakos'a imza atmıştı. Kolombiyalı futbolcunun, Yunanistan macerası uzun sürmedi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Olympiakos, James Rodriguez'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Kolombiyalı futbolcu, Yunan ekibi ile 24 maça çıkarken 5 gol kaydetti.

DEV KULÜPLERİN FORMASINI GİYDİ

Sezon başında Galatasaray ile adı anılan James Rodriguez kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi dev kulüplerin formalarını giydi.

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James Rodriguez, Galatasaray, Yunanistan, Spor, Son Dakika

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