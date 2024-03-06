Japonya Büyükelçisi, depremzede judo sporcularına malzeme desteği sağladı - Son Dakika
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Spor

Japonya Büyükelçisi, depremzede judo sporcularına malzeme desteği sağladı

Japonya Büyükelçisi, depremzede judo sporcularına malzeme desteği sağladı

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Kahramanmaraş'ta depremzede judo sporcularına malzeme desteğinde bulundu. Katsumata, depremden etkilenen sporcular için tüm destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

06.03.2024 13:47  Güncelleme: 14:12
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Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Kahramanmaraş'ta depremzede judo sporcularına malzeme desteğinde bulundu.

6 Şubat depremlerinden etkilenen minik sporculara malzeme desteğinde bulunan Katsumata, antrenör ve federasyon yetkilileri ile bir süre sohbet etti ve judocuların sergiledikleri gösteriyi izledi. Katsumata, depremden etkilenen sporcular için tüm destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

"Afet bölgesinde judo öğrenen çocukların yüzlerini güldürmeyi umuyoruz"

Gerçekleştirilen organizasyonda açıklamalarda da bulunan Katsumata, "Türkiye Judo Federasyonu'nun talebi üzerine Türkiye'de judoyu yaygınlaştırmak ve depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacıyla Japonya Judo Federasyonu tarafından temin edilen 63 adet çocuk judo kıyafeti Türkiye Judo Federasyonu aracılığıyla, bölgedeki judo salonuna bağışlanacaktır. Tedarik edilen judo kıyafetleri, Japonya Hükümeti ve özel kuruluşlar iş birliği ile yürütülen bir uluslararası spora katkı projesi olan 'Gelecek için Spor' (Sport for Tomorrow) projesinin bir parçasıdır. Japonya, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın spor mirasını sürdürüp geliştirirken, sporun ihtiyaç ve zorluklarına göğüs germek ve bir arada yaşayan bir toplum oluşturmak amacıyla 2014 yılından bu yana dünya çapında 200'den fazla ülkede 'Gelecek için Spor' projeleri gerçekleştirmektedir. Geçen yıl şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Bir kez daha depremden etkilenenlere taziye ve acil şifa dileklerimi iletmek isterim. Deprem yaşanan illerin en kısa sürede yeniden toparlanmasını içtenlikle temenni ediyorum. Japonya ve Türkiye deprem riski taşıyan ülkelerdir ve geçmişte birçok büyük deprem yaşamışlardır ancak zor şartlarda da birbirlerine destek olmuşlardır. Geçen yıl güneydoğu Anadolu'da meydana gelen büyük depremlerin ardından Japonya, acil yardım malzemeleri ile sağlık ekibi ve uzman ekibin gönderilmesi başta olmak üzere, kesintisiz desteğini sürdürmektedir. Bu defa temin edilen judo kıyafetleri vasıtasıyla, afet bölgesinde judo öğrenen çocukların yüzlerini güldürmeyi ve onlara yeniden canlılık kazandırmayı umuyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Japonya Büyükelçisi, depremzede judo sporcularına malzeme desteği sağladı - Son Dakika

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