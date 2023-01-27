Jayden Oosterwolde transferinde sona gelindi! Fenerbahçe yıldız topçu için 7.5 milyon euro öeyecek - Son Dakika
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Jayden Oosterwolde transferinde sona gelindi! Fenerbahçe yıldız topçu için 7.5 milyon euro öeyecek

27.01.2023 14:41

Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe transfer için futbolcunun takımı Parma ile 7.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Yakında zamanda Türkiye'ye gelecek olan futbolcunun sarı-lacivertlilerin 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Parma ile her konuda anlaşmaya vardı.

7.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Parma forması giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde transferini 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirdi.

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferini bitirdi! Ödenecek para dudak uçuklatıyor

2027 YILINA KADAR İMZALAYACAK

Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Parma formasını 19 maçta giyen Oosterwolde, 1 gol atma başarısı gösterdi.

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SON DAKİKA: Jayden Oosterwolde transferinde sona gelindi! Fenerbahçe yıldız topçu için 7.5 milyon euro öeyecek - Son Dakika
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