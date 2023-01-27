Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu sol bek Jayden Oosterwolde'nin transferinde sona geldi. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Parma ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Parma forması giyen 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde transferini 7.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitirdi.
Genç futbolcunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelerek, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertliler ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Parma formasını 19 maçta giyen Oosterwolde, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Jayden Oosterwolde transferinde sona gelindi! Fenerbahçe yıldız topçu için 7.5 milyon euro öeyecek - Son Dakika