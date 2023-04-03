Jesus'la yollar ayrılıyor! Eski futbolcu canlı yayında yeni hocanın ismini verdi: Fenerbahçe ile görüşecek

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Beşiktaş'a 4-2 yenildi. Maçın ardından NutSpor YouTube kanalı yorumcusu eski futbolcusu Batuhan Karadeniz'den dikkat çeken bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE SERGEN'LE GÖRÜŞECEK"

Devre arasında kendisine bir telefon geldiğini ifade eden Batuhan Karadeniz, "Bu çok önemli. Aslında bunu söylememem gerekiyor. Bana da kızacaklar. Telefonu eden çok sevdiğim bir kardeşim. Ama bunu söylemek zorundayım. Bu işi yapıyoruz, hakkıyla yapalım. Hafta içi Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile görüşeceği haberi geldi. Fenerbahçe yönetimine çok yakın bir arkadaşım aradı. Hafta içi Sergen Yalçın ile bir görüşme ayarlayacakları söyleniyor." dedi.

FENERBAHÇE'DE DE FORMA GİYDİ

Futbolculuk yıllarında Fenerbahçe forması giyen Yalçın, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce yaptığı açıklamada çocukluk yıllarında ailecek Fenerbahçe'yi tuttuklarını söylemişti.

BEŞİKTAŞ'TA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Türk futbolunda Dört Büyükler'in formasını giyen iki isimden biri olan Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş ile şampiyonluk yaşamıştı.