Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans
Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans

10.01.2026 22:06
Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu. Şampiyonluk sevincini dans ederek kutlayan Jhon Duran ve Anthony Musaba'nın videosuna kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupanın sahibi oldu.

GOLLER GUENDOUZI VE OOSTERWOLDE'DEN

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.

ŞAMPİYONLUĞU DANS EDEREK KUTLADILAR

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularıJhon Duran ve Anthony Musaba, ezeli rakipleri karşısında gelen şampiyonluğu dans ederek kutladı. Bu anları kayda alan yıldız futbolcular, renkli görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu anlara sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde binlerce kez beğeni alan görüntüler, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatma123456 Fatma123456:
    Allahım sevince bak atomu parçaladılar sanki.Büyüksün GALATASARAYIM... 16 65 Yanıtla
    Erkan Cinar Erkan Cinar:
    atomu değil Galatasaray’ı parçaladı neyse sus ve üzüntünü yaşa 58 8
    erkan zengin erkan zengin:
    Kimi parçaladığı belli 5 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
