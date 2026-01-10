Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fransız orta saha Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde kaydetti.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularıJhon Duran ve Anthony Musaba, ezeli rakipleri karşısında gelen şampiyonluğu dans ederek kutladı. Bu anları kayda alan yıldız futbolcular, renkli görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Sosyal medyada birçok kez paylaşılan bu anlara sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Kısa süre içerisinde binlerce kez beğeni alan görüntüler, gecenin en çok konuşulanları arasına girdi.
Son Dakika › Spor › Jhon Duran ve Musaba'dan beğeni rekorları kıran dans - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)