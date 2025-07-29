Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti - Son Dakika
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Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti

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Al Nassr, Chelsea\'den Joao Felix\'i transfer etti
29.07.2025 16:11  Güncelleme: 16:24
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Al Nassr, Chelsea\'den Joao Felix\'i transfer etti
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Portekizli futbolcu Joao Felix, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik direktörü Jorge Jesus olan takımda, dünyaca ünlü Cristiano Ronaldo da forma giymekte.

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı ve dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, Joao Felix'i kadrosuna kattı. Felix, Suudi Arabistan takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Chelsea ise transfere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.

30 MİLYON EUROYA BİTTİ

İngiltere basınında, transferin 30 milyon euroya gerçekleştiği, bu bonservis bedelinin bonuslarla 50 milyon avroya çıkabileceği öne sürüldü.

Kariyerine Benfica'da başlayan Felix, daha önce 126 milyon euro bonservisle Atletico Madrid, 52 milyon euro karşılığında ise Chelsea'ye transfer oldu.

Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti

2019 yılında Avrupa'daki en iyi genç oyuncuya verilen ödülü (Golden boy) kazanan Joao Felix, rekor bedelle transfer olduğu Atletico Madrid'in ardından Chelsea, Barcelona ve Milan'da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, 2024 yazında 52 milyon avro karşılığında bonservisini aldı.

25 yaşındaki hücum oyuncusu 2024-2025 sezonunda Chelsea ve Milan takımlarında mücadele etti. Felix, bu süreçte 41 maça çıkarken 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Al Nassr, Chelsea'den Joao Felix'i transfer etti - Son Dakika

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