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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden izledi - Son Dakika
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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden izledi

Beşiktaş\'a transferi gündemde olan Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden izledi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden izleyerek takımı yakından tanıma fırsatı buldu. İngiliz oyuncu, İstanbul'a gelerek Başkan Hasan Arat'la da bir araya geldi.

04.02.2024 20:21
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Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, siyah-beyazlı takımın Trabzonspor'la oynadığı maçı tribünden izledi.

Siyah-beyazlı takımın, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı İngiliz oyuncu, İngiltere'den akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Worrall, havalimanının ardında direkt stada gelerek maçı izlerken karşılaşmanın devre arasında Başkan Hasan Arat'la bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'a transferi gündemde olan Joe Worrall, Trabzonspor maçını tribünden izledi - Son Dakika
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