Jonah Mathews Ameliyat Oldu

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Jonah Mathews'in ameliyat edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Jonah Mathews'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.
Açıklamada Mathews'in Fenerbahçe Beko maçında "kopan aşil tendonunun onarımının gerçekleştirildiği ve en kısa sürede rehabilitasyon sürecine başlanacağı" aktarıldı.
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