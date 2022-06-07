Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti - Son Dakika
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Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti

07.06.2022 12:53
Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti

DG Sivasspor'da ikinci ayrılık gerçekleşti.

DG Sivasspor'da ikinci ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşmesi biten Jorge Felix, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.

Sivasspor ile sözleşmesi sona eren İspanyol oyuncu Jorge Felix, takıma veda etti. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor ile ilgili paylaştığı fotoğrafa, "Sivasspor macerası sona erdi. Çok fazla oynamak istememe rağmen bana beklediğim şans verilmedi. Ancak, çok fazla oynamamama rağmen maçlarımıza gelerek takıma destek olan taraftarlarımıza ve bana sahada yardımcı olan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera için görüşmek üzere" notunu ekledi.

Diğer yandan Sivasspor'da bu sezon 20 maça çıkan Felix, 4 kez ağları sarstı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Felix, 887 dakika forma giydi. - SİVAS

Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti
Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti
Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti

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Kaynak: İHA

Sivasspor, Spor, Son Dakika

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