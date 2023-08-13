Neymar, Jorge Jesus'un takımı Al Hilal'e gidiyor

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımına Neymar'ı katabilir. Suudi Arabistan ekibinin PSG'ye oldukça uçuk bir teklif yaparak Fransızların aklını çeldiği iddia edildi.

AL HİLAL'E İMZA ATMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

PSG taraftarlarıyla da yıldızı barışmayan Neymar'ın büyük bir aksilik olmazsa Al Hilal'e imza atabileceği konuşuluyor.31 yaşındaki futbolcu, 2017'de Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroya transfer olmuştu. Brezilyalı yıldız için ödenen rakam hala futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeli.

118 GOL ATTI

Neymar, Paris Saint-Germain formasıyla 173 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda takımına 118 gol ve 77 asistlik katkı sağladı.