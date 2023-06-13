Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım - Son Dakika
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Jorge Jesus: Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım

13.06.2023 15:58

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki günlerine dair açıklamalarda bulundu. Jesus, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın harika bir deneyim olduğunu söylerken, Fenerbahçe'yi asla unutmayacağını belirtti. Ayrıca hayalinin bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu ifade eden Jesus, Portekiz'de teknik direktörlük yapmayacağını da söyledi.

1 sezonun ardından Fenerbahçe'ye veda eden teknik direktör Jorge Jesus, ülkesi Portekiz'de Türkiye'deki günlerine ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum. Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

"HAYALİM BİR MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI'NDA YER ALMAK"

Hayalinin Brezilya olup olmadığıyla ilgili soruya Jesus, "Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım."cevabını verdi.

"BENİM AYRILMAMI GÖRMELERİ KOLAY OLMAZDI"

Sezon ortasında takımdan ayrılmasının gündeme gelmesiyle ilgili Portekizli hoca, "Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim." dedi.

"PORTEKİZ'DE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Portekiz'de bir daha çalışmayacağını belirten deneyimli hoca, "Portekiz'den 3 kez ayrıldım. Suudi Arabistan'da şampiyonluklar kazandım. Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz'de teknik direktörlük yapmak söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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