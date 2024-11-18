Jorge Jesus, eski takımına geri dönebilir - Son Dakika
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Jorge Jesus, eski takımına geri dönebilir

Jorge Jesus, eski takımına geri dönebilir

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, eski takımı Flamengo'ya dönebilir. Brezilya ekibinde yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan biri olan Luiz Eduardo Baptista, teknik direktörlüğe yeniden Portekizli teknik adamı getirmek istiyor.

18.11.2024 17:05
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2022-2023 sezonunda Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'de sürdürüyor. Bu tarihi başarılara imza atan 70 yaşındaki teknik adam için eski takımı Flamengo'ya dönebileceği iddia edildi.

BAŞKAN ADAYINN HEDEFİ

Brezilya basınında yer alan habere göre, Flamengo'da aralık ayında yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan biri olan Luiz Eduardo Baptista, kulüpte değişim düşünüyor ve teknik direktörlük koltuğuna yeniden Jesus'u getirmek istiyor. Baptista'nın bu doğrultuda Jorge Jesus ile iletişim halinde olduğu kaydedildi. Luiz Eduardo Baptista'nın başkanlık seçimini kazanması durumunda Jesus'un ocak ayında kulübe gelmesinin zor olduğu ancak Baptista'nın Portekizli teknik adam Al-Hilal'den ayrılır ayrılmaz görevi yeniden 70 yaşındaki teknik adama emanet etmek istediği vurgulandı.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ

Jesus'un Flamengo'ya geri dönüşündeki en büyük engelin ise Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den senede kazandığı 12 milyon euro olduğu yazıldı.Jesus'un, Haziran 2025'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Al Hilal'den bu tarihten önce ayrılmayı düşünmediği daha sonra ise Flamengo'ya geri dönmeye karar vermesi durumunda maaşında ciddi bir indirim yapması gerektiği, Flamengo'nun 70 yaşındaki teknik adama 12 milyon euro veremeyeceği ifade edildi.

DİĞER ADAY KAZANIRSA NE OLACAK?

Öte yandan Flamengo'da diğer başkan adayı Rodrigo Dunshee'nin ise göreve seçilmesi durumunda takımın mevcut teknik direktörü Filipe Luis'i (Aralık 2025) sözleşmesinin sonuna kadar görevde tutmayı planladığı kaydedildi.

FLAMENGO'DA NE YAPTI?

Jorge Jesus, daha önce 2019-2020'de Flamengo'da çalışmıştı. Brezilya ekibinin başında 62 maçta sahaya çıkan Jesus, 2.37 puan ortalaması yakalamıştı. Jesus, Flamengo'da geçirdiği sürede Liberdatores, Sudamericana, Süper Kupa ve Brezilya Lig'i şampiyonluklarıyla toplamda 4 kupa kazanmıştı.

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Son Dakika Spor Jorge Jesus, eski takımına geri dönebilir - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Özgür Çelik:
    fenere gelsin morinho tazminatını aldıktan sonra 3 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yalancının Babayı Gelir 1 0 Yanıtla
  • Şükrü null:
    Fener'e getirin 0 0 Yanıtla
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