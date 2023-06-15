Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım - Son Dakika
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Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım

15.06.2023 10:37

Fenerbahçe ile yolları ayıran Jorge Jesus, Ali Koç ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Koç'un kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini iddia eden Portekizli hoca, "Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti. Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. 'Samandıra ve transfer sende' dedi, inanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra Başkan Ali Koç ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ'U İNANDIRICI BULMADI

Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre; Jorge Jesus, Ali Koç'un yeni vaatlerini inandırıcı bulmadı. Bu nedenle ayrılma kararı alan Portekizli hoca, Koç'un kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirtti.

"TRANSFERLERİN ÇOĞUNU BAŞKAN YAPTI"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"VADETTİKLERİNİ HİÇ YERİNE GETİRMEDİ"

Jesus ayrıca, "Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. 'Samandıra ve transfer sende' dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm." şeklinde konuştu.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım - Son Dakika
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