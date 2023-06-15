Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalayan Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra Başkan Ali Koç ile ilgili gündeme oturacak ifadeler kullandı.
Cumhuriyet'ten Hilmi Türkay'ın haberine göre; Jorge Jesus, Ali Koç'un yeni vaatlerini inandırıcı bulmadı. Bu nedenle ayrılma kararı alan Portekizli hoca, Koç'un kendisine verdiği sözleri tutmadığını belirtti.
Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Buraya gelene kadar her şey çok güzeldi, sonra zaman içerisinde bazı sözlerin yerine getirilmediğini gördüm. Taraftarla karşı karşıya kaldığım günler oldu. Islıkladıkları, yuhaladıkları oyuncuları benim getirdiğimi düşünüyorlardı. Böyle bir şey yok. Transferlerin çoğu başkan tarafından gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
Jesus ayrıca, "Devre arasında oyuncu istedim 'Para yok' dendi. İkinci gelen teklife hemen cevap vermedim. 'Samandıra ve transfer sende' dedi. İnanmadım. Çünkü daha önce vadettiklerini hiç yerine getirmedi. Bu yüzden kalmamın bir anlamı yoktu. Güvensem kalırdım. Ayrıldığım için üzgünüm." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Jesus, Ali Koç'u yalancılıkla suçlayıp fena bombaladı: Güvensem kalırdım - Son Dakika