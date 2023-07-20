Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular - Son Dakika
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Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular

20.07.2023 16:11

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında cep telefonuyla konuşmasıyla tepki çekti. Al Hilal taraftarları, mağlubiyetten Jesus'u sorumlu tuttu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında tepki çekti. Kenarda cep telefonuyla konuşan hoca sert eleştirilerin hedefi oldu.

JESUS'U SUÇLADILAR

Al Hilal taraftarları, Dinamo Kiev'e 1-0 kaybedilen hazırlık maçı sonrası Jorge Jesus'un telefonla konuşmasına tepki yağdırdı. Portekizli hocanın telefonla konuşmak yerine maça odaklanması gerektiğini belirten taraftarlar, mağlubiyetten de Jesus'u sorumlu tuttu.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 2.21'lik puan ortalaması tutturdu.

YORUMLAR (1)
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Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular - Son Dakika


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