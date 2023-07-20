Jesus, yaptığı hareketle Arap futbolseverlere pes dedirtti! Portekizli hocayı topa tuttular

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında tepki çekti. Kenarda cep telefonuyla konuşan hoca sert eleştirilerin hedefi oldu.
Al Hilal taraftarları, Dinamo Kiev'e 1-0 kaybedilen hazırlık maçı sonrası Jorge Jesus'un telefonla konuşmasına tepki yağdırdı. Portekizli hocanın telefonla konuşmak yerine maça odaklanması gerektiğini belirten taraftarlar, mağlubiyetten de Jesus'u sorumlu tuttu.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 2.21'lik puan ortalaması tutturdu.
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