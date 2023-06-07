Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve toplam 30 milyon euro para kazanacağı ifade edildi.
68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.
Son Dakika › Spor › Servet değerinde paraya 'Evet' dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı - Son Dakika