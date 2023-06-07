Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı - Son Dakika
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Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı

07.06.2023 17:12

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni takımı belli oldu. Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcının kariyerine Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü olarak devam edeceği ve 3 yılda 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

30 MİLYON EURO KAZANACAK

Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve toplam 30 milyon euro para kazanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.

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Suudi Arabistan, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet değerinde paraya 'Evet' dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı - Son Dakika
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