Servet değerinde paraya "Evet" dedi! İşte Jorge Jesus'un gideceği yeni takımı

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Süper Lig devi Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen fakat istenen başarıyı sergileyemeyen Jorge Jesus hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'da yer alan habere göre, Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

30 MİLYON EURO KAZANACAK

Deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacağı, ve toplam 30 milyon euro para kazanacağı ifade edildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe''nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.