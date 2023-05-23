Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e

İlk maçı golsüz eşitlikle biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Şampiyonluk yarışında avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Yarı final turu rövanşında Sivasspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, zorlu maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YARIN HERKES KADIKÖY'E"

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Perşembe günü saat 20.30 Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Jorge Jesus'un paylaşımı: