İlk maçı golsüz eşitlikle biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.
Şampiyonluk yarışında avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Yarı final turu rövanşında Sivasspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, zorlu maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Perşembe günü saat 20.30 Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Jorge Jesus'un paylaşımı:
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e - Son Dakika