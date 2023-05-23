Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e - Son Dakika
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Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e

Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e

23.05.2023 17:04

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, perşembe günü Sivasspor ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Portekizli teknik adam, yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerine yer verdi.

İlk maçı golsüz eşitlikle biten Ziraat Türkiye Kupası yarı final turunun rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u ağırlayacak.

FENERBAHÇE'DE HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Şampiyonluk yarışında avantajını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Yarı final turu rövanşında Sivasspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, zorlu maç öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"YARIN HERKES KADIKÖY'E"

Jorge Jesus sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın herkes Kadıköy'e!" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Perşembe günü saat 20.30 Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Jorge Jesus'un paylaşımı:

Kritik maç öncesi Jorge Jesus'tan tüm taraftara çağrı: Herkes Kadıköy'e
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Türkiye Kupası, Jorge Jesus, Sivasspor, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus'tan taraftarlara Sivasspor maçı için çağrı: Herkes Kadıköy'e - Son Dakika


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