Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor. Ülke basınından Portekizli hoca için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus, takımdan ayrılacak. Portekizli hoca, Brezilya Milli Takımı'ndan birteklif gelmesi halinde ise bunu kabul edecek.
Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin aktarıldığı haberde, "Kulüp ve teknik adam birbirinden memnun değil. Avrupa'dan elenmesinin yanı sıra ligde Galatasaray'ın gerisinde kalan Jesus muhtemelen bir kupa alamadan Türkiye'ye veda edecek." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus'un akıbeti belli oldu! Brezilya Milli Takımı'ndan teklif gelirse kabul edeceği iddia edildi - Son Dakika