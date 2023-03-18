Jorge Jesus'un akıbeti belli oldu! Brezilya Milli Takımı'ndan teklif gelirse kabul edeceği iddia edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor. Ülke basınından Portekizli hoca için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

"BREZİLYA'DAN TEKLİF GELİRSE KABUL EDECEK"

Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Jorge Jesus, takımdan ayrılacak. Portekizli hoca, Brezilya Milli Takımı'ndan birteklif gelmesi halinde ise bunu kabul edecek.

"KULÜP VE TEKNİK DİREKTÖR BİRBİRİNDEN MEMNUN DEĞİL"

Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmelerin aktarıldığı haberde, "Kulüp ve teknik adam birbirinden memnun değil. Avrupa'dan elenmesinin yanı sıra ligde Galatasaray'ın gerisinde kalan Jesus muhtemelen bir kupa alamadan Türkiye'ye veda edecek." ifadeleri kullanıldı.