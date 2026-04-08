Jose Mourinho, Beşiktaş'ın eski golcüsüne talip
Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 00:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'yı çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Ajax ile yolları ayıracak olan eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'u kadrosuna katmak istiyor.

Sezona Fenerbahçe'de başlayan Jose Mourinho, sarı-lacivertlilere veda etmesinin ardından Portekiz'e geri dönerek Benfica'nın başına geçmişti. Deneyimli teknik adam, transfer çalışmaları kapsamında gözünü Beşiktaş'ın eski golcüsüne çevirdi.

MOURINHO'NUN HEDEFİ WEGHORST

Hollanda basınında yer alan iddialara göre; Mourinho, Ajax ile sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı forvet oyuncusu Wout Weghorst'u yeni sezon kadrosunda görmek istiyor. Benfica'nın 33 yaşındaki tecrübeli golcü için devreye girdiği ve büyük ölçüde el sıkıştığı dile getirildi. 

OYUN STİLİNDEN ÇOK ETKİLENDİ

Haberde, gelecek sezon fiziksel ve dominant bir takım kurmayı planlayan Mourinho'nun Weghorst'un saha içindeki hırsından ve oyun stilinden epey etkilendiği dile getirildi. 

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 28 maça çıkan deneyimli oyuncu, rakip kalelere 8 gol atmayı başardı. Weghorst ayrıca, 2 golün de asistini yaptı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 01:01:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.