Spor

- Jose Mourinho'dan Ferdi yorumu: "Harika bir oyuncu kaybettik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Krunic ve Zajc oynamak istediğimiz sisteme uymuyor"

" Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili, "Harika bir oyuncu kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakaya tempolu başlayan takımın daha sonrasında farklı izlenim vermesiyle ilgili sorulan soruyla başlayan Mourinho, "Benzin problemiydi. İlk yarıda çok benzin harcadık. 2. yarıda aynı tempomuz yoktu. Çok fazla top kaptık. O anlarda maçı öldürmemiz gerekiyordu. 2. gol aslında bizim için çok zor diyeceğimiz periyotta geldi. İkinci yarıda çok fazla risk aldık. Djiku, orta saha olarak oynadı. Çok fazla risk aldık. Bu riskleri aldığımızda maçı hızlı çözeceğini düşünüyordum ama olmadı" diye konuştu.

"Harika bir oyuncu (Ferdi Kadıoğlu) kaybettik"

Transfer süreci ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili soruya ise Mourinho şu yanıtı verdi:

"Birlikte yapıyoruz. Futbolcular başkanın oyuncuları değil, Mario Branco'nun oyuncuları değil, Acun'un oyuncular değil. Bunlar Fenerbahçe'nin oyuncuları. Sportif Direktörün de fikri var. Ondan sonra işi yürütme kısmı başlıyor. Herkes sözünü belirtiyor. Aramızda iyi bir ilişki var. Eğer bana soruyorsanız, herhangi isteğim bölgeye oyuncu alındı mı diye; Hayır. Bana saygı duyuyorlar. Yönetimden talepte bulunuyor musunuz diye sorarsanız; Hayır. Harika bir oyuncu (Ferdi Kadıoğlu) kaybettik. Kulüp satmak istemedi. Oyuncu kabul etseydi Avrupa'da en çok kazanan bek oyuncularından olacaktı. Vücut olarak buradaydı ama ruhu burada değildi. Burada kalması için her şey yapıldı. Zeki bir karar verildi. Bizim yolumuza devam etmemiz gerekiyor. 1 tane daha orta saha oyuncusu almamız iyi olacaktı o transfer de henüz tamamlanmadı. Sağlık kontrollerinden sonra olumlu tamamlanırsa mutlu olacağım. Kotamız az olacak. Kulüp alt yapısında yetişmiş 2 oyuncu vardı bunlar Ferdi ve 2. kalecimizdi. Bazı oyuncular dışarıda kalacak. İyi bir kadro kurabilmesi için başkan ve yönetimimiz iyi efor sarf etti."

Portekizli teknik adam bugün kura çekimiyle rakiplerinin belli olduğu Avrupa Ligi ile ilgili, "Şansımız VAR'a bağlı" dedi.

"Nesyri yavaş yavaş geliyor"

Youssef En-Nesyri ile ilgili sorulan soruya Jose Mourinho, "Nesryi harika oyuncu. Sakat şekilde geldi. Gelmiş olduğu takımımız da yoğun çalışmalar yaptı. O gelmeden önce çalışmalarını sürdüren oyuncular daha hazırdı. Yavaş yavaş geliyor. Takımda Dzeko ve Cenk Tosun gibi oyuncular var" dedi.

"Krunic ve Zajc oynamak istediğimiz sisteme uymuyor"

"Umarım bu sezon 50 den azla maç oynarız. Böyle olduğu zaman oyunculara ihtiyacınız var. Sezon içerisinde sakatlıklar oluyor. Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Biz de kart göreceğiz. Milli aralar olacak. Çoğu futbolcu milli takımlardan formsuz dönüyor. Dolayısıyla bunu korumanın en iyi yolu rotasyon yapmaktır. Çoğu pozisyonda çeşitliliğimiz var. Krunic ve Zajc oynamak istediğimiz sisteme uymadığı için oyuncu alıyoruz. İsmail veya Fred'in pozisyonu diyemeyiz. İyi bir kadromuz olacak, farklı turnuvalarda mücadele edebilmek için" diye konuştu.

Mourinho son olarak hakemle ilgili de, "Hakem 30 yaşında gerçekten üst seviye, kendisini tebrik ediyorum" dedi.