Jose Mourinho: Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3 puanla ayrıldıkları Adana Demirspor maçı sonrası takımın şu anda iyi durumda olmadığına dikkat çekerek zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kulübün öğrencilere yönelik başlattığı kampanya ile ilgili görüşlerini aktararak sözlerine başlayan Mourinho, "Fenerbahçe'nin bir kampanyası, bununla gurur duyuyorum. Ben de A Takımının teknik direktörü olarak bir parçası olmam gereken bir iş olarak görüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak isterim. Bu ülkede çocuklar için bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ülke 2 sene benim evim olacak" dedi.

Süper Lig'deki ilk maçına yönelik ise Portekizli teknik adam, "Ligde iki maç oynandı. Dün Galatasaray- Hatayspor maçı. Bu akşam da biz oynadık. Şunu söyleyebilirim; çok fazla şey öğrendim. Bana verilen veriler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha iyi anlıyorum" diye konuştu.

"Skor çok daha farklı olabilirdi"

Adana Demirspor'a karşı yüksek enerjiyle başladıklarına değinen Mourinho şunları söyledi:

"Hiçbir zaman ilk maçımı kaybetmedim. Hiçbir zaman ilk lig maçımı kaybetmedim. Dolayısıyla 24 yıldır hiçbir şey değişmedi. Sadece iki maçta puan kaybettim, o sezonlar da Şampiyonlar Ligi kupasını kazandım. Bugün berabere kalsaydık iyi olabilirdi; şaka bir yana kazanmak önemliydi. Bugüne dair pozitif olan şey buydu. Herkes maça nasıl yüksek enerjiyle başladığımızı gördü. Maçı erken koparmaya çalıştık. Devre arasında oyuncularıma şunu söyledim; rakibimiz oyunu 1-0 devam ettirmeye çalışacak son bölümde şans anını kovalayacak. Ben de oyuncu değişikliği yaptım ki enerjiyi yukarı çekebilelim. Maximin 90 dakika oynayacak durumda değil. Belli andan sonra sonucu almak istedim. Skor çok daha farklı olabilirdi. Meslektaşımı tebrik ediyorum 15 yaşında kaleciyi oynatmak cesaret ister. Kaleciyi de tebrik ediyorum. 90 dakika bu statta oynamak tecrübe gerekirdi, gösterdiği performans için kendisini tebrik ediyorum."

"Hakemin bana verdiği sarı kart adil karardı"

Maçın hakemiyle ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Maçın bitiminde hakemle düşüncemi paylaştım. Bir teknik direktör sonuç alabilmek için her şey değiştirecektir. Onu suçlayamam. Daha düşük potansiyelli takımlar, büyük takımlarla oynadıklarında maç içerisinde zaman geçireceklerdir, sakat numarası yapacaklardır, sonuç alabilmek için maaş kazanıyorlar. Ligde kalmaları için puan almaları gerekiyor ligde kalmaları için. Ama hakemlerin oyunu savunmaları gerekiyor. İlk 20 dakika sarı kart verirseniz oyun içinde farklı hal alır. Dünyanın her yerinde görebilirsiniz; kaleci vakit geçirmekten dolayı 89, 90. dakikada sarı kart görebiliyor. İnsanlar fikrimi kabul ediyorlarsa, 25 yıllık tecrübeme bakılırsa benim fikrim bu. Hakemin bana verdiği sarı kart adil karardı. Bununla ilgili problemim yok. Ligin en güçlü takımı olduğumuz için buraya gelen rakip takımlar defansif oynayacaklar. Herkes puan almak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Her şey için zamana ihtiyacımız var"

Takımın şu anda yüksek seviyede olmadığının altını çizen Jose Mourinho, "Zamana ihtiyacımız var ama sadece defansif - ofansif değil. Her şey için süreye ihtiyacımız var. Buraya geleli 2 ay oldu. Tam kadro olarak çalışmaya başlayalı iki hafta oldu. Avrupa Şampiyonası'ndan dönen oyuncular oldu. Takım iyi bir durumda olmaktan şu anda uzak. Seviye olarak baktığınız daha pozitif seviyemiz vardı. Özellikle ilk 30 dakika, ikinci yarı ilk 10 dakika önde bastık. Böyle oynadığınız zaman enerji gerekiyor. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına önde baskıyla başlamama sebebimiz var. Takım şu anda yüksek seviyede oynayacak durumda değil. Oynadığımız poyun çok farklı skoru gerektiriyordu. Almış olduğumuz sonuçlar, gösterdiğimiz performanstan daha kötü" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Süper Lig'i kazanmaya çalışmak"

Futbolculara psikolojik anlamda destekle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığına dair gelen soruya Mourinho, "Benim tecrübeme, duygularıma, oyuncularla kurduğumuz empatiye bağlı olacak. Kültürel anlamda insanların fikirlerini dinlemeyi severim. Dün kamp yapmadık. Oyuncular evlerinde uydular. Ama şimdi kampa gidiyoruz. Kapılarımızı kapatacağız. Lille maçını düşünmeye başlayacağız. Yorgunluğu üzerimizden atmaya çalışacağız. Hedefimiz Süper Lig'i kazanmaya çalışmak. Salı günü Lille maçında elimizden geleni yapacağız" yanıtını verdi. - İSTANBUL