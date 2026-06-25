Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti - Son Dakika
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Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti

Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler\'in Real Madrid\'deki rolü netleşti
25.06.2026 11:36
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Real Madrid'de göreve başlayan Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında Arda Güler'e önemli bir rol verdiği öne sürüldü. İspanyol basınına göre milli futbolcu, orta saha yapılanmasının merkezinde yer alacak.

Real Madrid'de teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından gözler Arda Güler'in yeni sezondaki durumuna çevrildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Portekizli teknik adam, milli futbolcuyu yeni sezon planlamasının önemli isimlerinden biri olarak görüyor.

MOURINHO'NUN PLANLARINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Marca'nın haberine göre, Arda Güler'in oynadığı bölgeye Bernardo Silva'nın transfer edilmesine rağmen genç futbolcunun takım içindeki konumu değişmeyecek. Haberde, Jose Mourinho'nun yeni orta saha yapılanmasının merkezinde Arda Güler'i düşündüğü belirtildi.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Real Madrid yönetiminin de Arda Güler'i kulübün geleceği açısından önemli isimlerden biri olarak gördüğü ifade edildi. Mourinho'nun ise milli futbolcunun çok yönlü oyun yapısını teknik ekip adına önemli bir avantaj olarak değerlendirdiği aktarıldı.

SEZONU 20 GOLE KATKIYLA TAMAMLADI

Arda Güler, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıktı. Milli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 14 asist yaparak takımının en fazla asist üreten oyuncusu oldu.

Jose Mourinho, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho kararını verdi! Arda Güler'in Real Madrid'deki rolü netleşti - Son Dakika

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