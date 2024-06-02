Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak İstanbul'a geldi

Jose Mourinho, Fenerbahçe\'nin yeni teknik direktörü olarak İstanbul\'a geldi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'daki ilk görüntüleri DHA Feed 2'den CANLI olarak yayınlanıyor. Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

02.06.2024 15:05
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'daki ilk görüntülerini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak İstanbul'a geldi - Son Dakika

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