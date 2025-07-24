Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Al Ittihad ile oynanan hazırlık maçının ardından İspanyol medyasına konuştu. Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın UEFA şampiyonlar Ligi sözü ise olay oldu.
2025-26 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampındaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi sorusu üzerine konuşan Jose Mourinho, "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır" dedi.
Portekizli antrenörün bu açıklamasını bazı Fenerbahçeli taraftarlar şaşkınlıkla karşıladı ve öfkelendi. Bazıları ise bu sözleri gerçekçi bularak Mourinho'nun haklı olduğunu savundu.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi yorumu taraftarı ikiye böldü - Son Dakika
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