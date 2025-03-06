Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Rangers ile Kadıköy'de oynayacakları ilk maç öncesinde konuştu. Mourinho, ''Bu maçtan korkmuyorum. Proaktif olmaları gerektiği zaman kaybediyorlar. İkinci maça dair hiçbir korkum yok ama kontrataklarla sonuca gidebiliyorlar. Bugün buna dikkat etmeliyiz'' dedi.

06.03.2025 20:17  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Glasgow Rangers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"HİÇBİR KORKUM YOK"

"Bugün turun ilk devresini oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız ikinci maçı. Bu maçtan korkmuyorum. Proaktif olmaları gerektiği zaman kaybediyorlar. İkinci maça dair hiçbir korkum yok ama kontrataklarla sonuca gidebiliyorlar. Bugün buna dikkat etmeliyiz.

"İYİ GİDİYORUZ"

3 farklı turnuvada 18 maç boyunca kaybetmemek iyi gittiğimiz anlamına geliyor. Üstelik bu kadar cezalı oyuncumuz olması ve sakatlıklar yaşamamıza rağmen. İlk maçı 3-4 farklı kazanmamız gerektiği söyleniyor, ancak bu olmasa bile turu geçeceğimize inanıyorum. Her zaman sonuçları bulmayı başarıyoruz. İkinci maçtan sonucu almamız gerekirse alacağımıza inanıyorum."

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı

Glasgow Rangers, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Rangers, Kadıköy, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • barış özcan:
    Evet 2 tane kontrak golü yedik,doğru bildinde önlem alamadın maalesef, Mert te refakatçi gibi golü atanı takip etti. 24 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tur geldi hahahaahahah 14 0 Yanıtla
  • 10fs07yh:
    mağlubiyet planı yapmış algıcı moruğyu 13 0 Yanıtla
  • Aydın Gökmen:
    Onlar da hiç korkmamışlar üçleyip gitti adamlar 4 0 Yanıtla
  • Serdar Dur:
    He küreem he. 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:50:57. #7.13#
SON DAKİKA: Jose Mourinho, Rangers maçı öncesi turu getirecek planını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.