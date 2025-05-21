Jose Mourinho Roma Havalimanı\'nda görüldü

Büyük umutlarla geldiği Süper Lig devi Fenerbahçe'de sezonu ikinci sırada bitiren ve geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Jose Mourinho bu sabah saatlerinde Roma'da Fiumicino Havalimanı'nda görüntülendi.

"GERİ Mİ DÖNÜYOR?"

Yeni teknik direktörünü arayan Roma'da isimler bir bir gündeme gelip çürütülürken, kulisler bir anda hareketlendi. Bu sabah başkent Roma'da sürpriz bir gelişme yaşandı! Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Fiumicino Havalimanı'nda görüntülendi. Havalimanında arkadan çekilen bir yolcunun Mourinho olduğu iddia edildi. Sosyal medyaya düşen o fotoğraf kafaları karıştırırken Mourinho'nun İstanbul uçağına geçtiği aktarıldı.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre; Mourinho, sabah saatlerinde Roma'da Fiumicino Havalimanı'nda bazı taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra saat 10.45'te İstanbul'a hareket eden uçağa bindi. Portekizli teknik adamın Roma'da bulunması, "Geri mi dönüyor?" sorularını beraberinde getirdi.

Ancak şimdilik Roma kulübüyle herhangi bir temas kurulmadığı ifade ediliyor. Mourinho'nun kişisel gerekçelerle İtalya'ya geldiği, kulüple resmi bir görüşme yapmadığı belirtiliyor.