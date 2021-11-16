Josef de Souza, A Milli Takım formasını giydiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" mesajını yazdı. Josef'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maç öncesinde Beşiktaş'ın bel kemiği Josef de Souza sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.

Son Dakika › Spor › Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti - Son Dakika Spor

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