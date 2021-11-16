A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolunda oynayacağı kritik maç öncesinde Beşiktaş'ın bel kemiği Josef de Souza sosyal medyadan destek paylaşımı yaptı.
Josef de Souza, A Milli Takım formasını giydiği fotoğrafını sosyal medyadan paylaşırken, "Bugün Türk Milli Takımı'na başarılar dilerim. Umuyorum Türk halkına bu sevinci yaşatırsınız" mesajını yazdı. Josef'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Josef de Souza'dan A Milli Takımına destek! Yaptığı paylaşımla taraftarı mest etti - Son Dakika Spor