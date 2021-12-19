Josef de Souza, Kadıköy'de attığı gol sonrası çılgınca sevindi

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi nefes kesti. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza attığı gollerle maça damga vururken, sarı-lacivertli tribünler eski futbolcusuna yabancı madde yağdırdı.
Sol kanattan Rıdvan'ın ortasında gerilerden gelip ceza sahasına sokulan Josef kafayı vurdu ve yakın köşeden topu ağlara yolladı. Bu gol sonrası Josef de Souza'nın büyük sevinç yaşaması tribünleri adeta çıldırttı. Sahaya yabancı madde atan taraftarlar Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi.
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