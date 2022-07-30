Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi! - Son Dakika
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Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!

30.07.2022 13:05

Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen, son olarak da Başakşehir'de top koşturan Tolga Ciğerci, Beşiktaş'ın gündemine geldi. Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası orta sahaya transfer yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuya 1 yıllık sözleşme teklif etti.

Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Josef de Souza'nın sakatlanarak 2-2.5 ay sahalardan uzak kalmasının ardından siyah-beyazlılar bu bölge için rotayı tanıdık bir isme çevirdi.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Akşam.com.tr'de yer alan habere göre, Brezilyalı başarılı futbolcu Josef'in sakatlık sonrasında 11'deki yerini alacağı düşünüldüğü için bu bölgeye yerli ve maliyeti düşük bir isim bakılıyordu. Tolga Ciğerci'nin ise en az 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Pazarlıklar sürüyor. Oyuncu boşta olduğu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Sadece yıllık ücret karşılığında kadroya katılacak. Buradaki en büyük sorun ise mukavelenin süresi.

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Tolga Ciğerci'yi transfer etmek için harekete geçti

SÖZLEŞMEYE OPSİYON KOYULACAK

Yönetim, Tolga Ciğerci ile uzun süreli bir sözleşme yapmak istemiyor. Ancak alınan bilgilere göre sözleşmeye opsiyon koyulacak. Milli futbolcu Tolga Ciğerci, önümüzdeki sezon belli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 sene daha uzayacak. Tolga Ciğerci de opsiyondaki maç sayısını kabul ederse ardından taraflar resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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Son Dakika Spor Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi! - Son Dakika
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