Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı

23.09.2022 16:46
Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King'in kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için milli takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Norveçli futbolcusu Joshua King'in kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için milli takım kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta mücadele eden Norveç Milli Takımı'nda Slovenya ve Sırbistan mücadeleleri öncesinde Joshua King sakatlık yaşadı. Norveç Futbol Federasyonu takım doktoru Ola Sand'ın yaptığı açıklamada, King'in uyluk kemiğindeki problemden dolayı oynamaya müsait olmadığını ifade etti. King'in sakatlığı ile ilgili edinilen bilgiye göre ise kas ağrısı bulunduğu sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.


YORUMLAR
500
Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı! Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
Kaynak: DHA

Joshua King, Milli Takım, Fenerbahçe, Norveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:53:22. #1.12#
SON DAKİKA: Joshua King kas ağrısı sebebiyle riske edilmemek için kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement