Jota Silva 14 Hafta Sonra Gol Attı - Son Dakika
Jota Silva 14 Hafta Sonra Gol Attı

Jota Silva 14 Hafta Sonra Gol Attı
10.04.2026 22:10
Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 yenerken Jota Silva 14 hafta sonra golle buluştu.

Antalyaspor maçında fileleri sarsan Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva, Süper Lig'de 14 hafta sonra golle tanıştı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u Orkun Kökçü, Jota Silva, Oh'un (2) golleriyle 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlı takımda ligde 14. maçında 4. golünü kaydeden Jota da uzun bir adan sonra gol sevinci yaşamış oldu. Son olarak 30 Kasım 2025 tarihinde Fatih Karagümrük'e karşı oynanan 14. hafta müsabakasında fileleri havalandıran 26 yaşındaki oyuncu, daha sonra uzun bir sessizliğe büründü.

Jota Silva, bu süreçte Trabzonspor ile Çaykur Rizespor mücadelelerinde sakatlığı sebebiyle kadroda yer almazken; Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında ise yedek kulübesinde bulunmasına rağmen süre bulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jota Silva 14 Hafta Sonra Gol Attı - Son Dakika

SON DAKİKA: Jota Silva 14 Hafta Sonra Gol Attı - Son Dakika
