Judo: Avrupa Açık - Son Dakika
Üye Girişi

Judo: Avrupa Açık

09.09.2022 12:12
Judo: Avrupa Açık

Judo Avrupa Açık, 10-11 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Judo Avrupa Açık, 10-11 Eylül tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda 3 kadın, 6 erkek milli judocu Türkiye'yi temsil edecek.

Organizasyonda milli formayı 57 kiloda Hasret Bozkurt, +78 kiloda Kübranur Esir, Sebile Akbulut, 60 kiloda Salih Yıldız, Emirhan Karahan, 73 kiloda Umalt Demirel, Bayram Kandemir, 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ve 90 kiloda Ömer Kemal Aydın giyecek.

Milliler turnuvanın ardından Riccione kentinde 12-17 Eylül tarihleri arasında ortak çalışma kampı yapacak.

Kampta turnuvada mücadele eden milli sporcuların yanı sıra Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Kayra Sayit ve Tuğçe Beder de yer alacak.

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'in 230 Branştaki Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarına Kayıtlar Başlıyor Antalya Büyükşehir'in 230 Branştaki Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarına Kayıtlar Başlıyor Kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı, ev hapsiyle tahliye oldu Kızlarını istismar eden eski eşini yaralamıştı, ev hapsiyle tahliye oldu
Kaynak: AA

İtalya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Judo: Avrupa Açık - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:58 Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi!
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiyem
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
11:44 İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz bombayı bıraktı: CHP ile ittifak içinde değiliz
11:02 İbrahim Tatlıses'in "20 senedir adını anmadım" dediği Asena'nın son halini görenler tanımakta zorluk çekti
10:53 Bakan Kurum'un tartışma yaratan TOKİ paylaşımına bir tepki de CHP'den geldi: Tam bir "ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler" vakası
10:51 Tevafukun böylesi! Abdullah Gül, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in öldüğü gün İngiltere'de görüldü
10:51 Gram altının fiyatı 1.013 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 12:12:46. #1.11#
SON DAKİKA: Judo: Avrupa Açık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement