Kampta turnuvada mücadele eden milli sporcuların yanı sıra Bilal Çiloğlu, Vedat Albayrak, Mihael Zgank, Kayra Sayit ve Tuğçe Beder de yer alacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riccione kentindeki 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na puan kazandıran organizasyonda 3 kadın, 6 erkek milli judocu Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: AA

İtalya, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Judo: Avrupa Açık - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.