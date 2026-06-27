Judo'da Altın ve Bronz Madalyalar

Milli sporcular, Romanya'da düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 1 altın ve 7 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Fatma Zehra Meki, 48 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Şevval İçindere (52 kilo), Lara Yılmaz (57 kilo), Ceren Aydoğan (70 kilo), Tunahan Dinç (66 kilo), Şıvan Umut Polat (66 kilo), Ümit Çırpan (73 kilo) ve Arda Aydın (81 kilo) ise bronz madalya elde etti.