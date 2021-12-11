Türkiye Judo Federasyonu, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Akademi Bölge Merkezi statüsünü kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, IJF Akademi Türkiye olarak 2014 yılından beri sürdürülen programın başarısı, talep edilen kriterlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi neticesinde, 6 Aralık'ta başlayan ve Ankara'da devam eden IJF Akademi 1. Seviye Antrenör Eğitim Kursunun yapıldığı hizmet binası ve judo salonu; IJF Akademi Başkanı Envic Galea'nın, IJF Başkanı Marius Vizer ile yaptığı görüşme neticesinde TJF'nin IJF Akademi Bölge Merkezi olması onaylandı.

2014 yılından itibaren Türkiye'de düzenlenen IJF Akademi 1. ve 2. Seviye eğitim kurslarında katılımların üst düzeyde olması ve bu anlamda dünya judosuna örnek ve model olması sonucunda bölge merkezi statüsü unvanı kazanılması dolayısıyla açılış yapıldı.

Açılışta kurdeleyi, Envic Galea, Florin Daniel Lascau, Tibor Kozsla ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz birlikte kesti.

Türkiye IJF akademi eğitmenleri ve aynı zamanda tanıtım elçileri Mesut Kapan, Kaya Gezeker ve Mehmet Yılmaz da açılışta yer aldı.

Kursiyerlerin de katılımıyla yapılan açılış Türkiye ve dünya judosu için bir ilk olma özelliğini taşırken, bu kapsamda bölge merkezindeki eğitimlere dünyanın birçok ülkesinden antrenörlerin katılımı sağlanacak.