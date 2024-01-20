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Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un kanser olduğunu açıklayan dünyaca ünlü hoca Sven-Göran Eriksson hakkında söyledikleri tepki çekti. Eriksson'un Liverpool taraftarı olduğunu yeni öğrendiğini belirten Klopp, '' Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir.'' ifadelerini kullandı. Futbolseverler, bu sözleri sonrası Alman hoca için ''Dilenciye sadaka mı veriyorsun?'' ve ''Çocuk mu sevindiriyorsun?'' yorumlarında bulundu.

20.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 11:00
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Bir dönemler İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklamıştı. Liverpool taraftarı olan 75 yaşındaki hocaya Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp'un yaptığı teklif tepki çekti.

"İSTERSE BİR GÜN BOYUNCA İŞİMİ YAPABİLİR"

Jürgen Klopp, Sven-Göran Eriksson ile ilgili konuşmasında, "Onun hayatı boyunca sıkı bir Liverpool taraftarı olduğundan yeni haberdar oldum. Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir. Bu hiç sorun değil. Burada harika zaman geçirecektir." ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi
Sven-Göran Eriksson

"ÇOCUK MU SEVİNDİRİYORSUN?"

Bu sözler sonrası Klopp futbolseverlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Futbolseverler, Alman hocaya "Dilenciye sadaka mı veriyorsun?" ve "Çocuk mu sevindiriyorsun?" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları:

Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi
Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi
Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi
Jürgen Klopp\'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi
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Jürgen Klopp, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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