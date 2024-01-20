Bir dönemler İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklamıştı. Liverpool taraftarı olan 75 yaşındaki hocaya Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp'un yaptığı teklif tepki çekti.
Jürgen Klopp, Sven-Göran Eriksson ile ilgili konuşmasında, "Onun hayatı boyunca sıkı bir Liverpool taraftarı olduğundan yeni haberdar oldum. Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir. Bu hiç sorun değil. Burada harika zaman geçirecektir." ifadelerini kullandı.
Bu sözler sonrası Klopp futbolseverlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Futbolseverler, Alman hocaya "Dilenciye sadaka mı veriyorsun?" ve "Çocuk mu sevindiriyorsun?" yorumlarında bulundu.
Sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Spor › Jürgen Klopp'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi - Son Dakika