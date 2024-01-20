Jürgen Klopp\'un kanser olan dünyaca ünlü hocaya yaptığı teklife tepkiler çığ gibi

İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Bir dönemler İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran İsveçli teknik direktör Sven-Göran Eriksson kansere yakalandığını açıklamıştı. Liverpool taraftarı olan 75 yaşındaki hocaya Kırmızılar'ın hocası Jürgen Klopp'un yaptığı teklif tepki çekti.

"İSTERSE BİR GÜN BOYUNCA İŞİMİ YAPABİLİR"

Jürgen Klopp, Sven-Göran Eriksson ile ilgili konuşmasında, "Onun hayatı boyunca sıkı bir Liverpool taraftarı olduğundan yeni haberdar oldum. Eğer isterse ofisimde benim koltuğuma oturabilir ve bir gün boyunca işimi yapabilir. Bu hiç sorun değil. Burada harika zaman geçirecektir." ifadelerini kullandı.

Sven-Göran Eriksson

"ÇOCUK MU SEVİNDİRİYORSUN?"

Bu sözler sonrası Klopp futbolseverlerin eleştiri oklarının hedefi oldu. Futbolseverler, Alman hocaya "Dilenciye sadaka mı veriyorsun?" ve "Çocuk mu sevindiriyorsun?" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyada yer alan yorumlardan bazıları: