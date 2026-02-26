Juventus 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu - Son Dakika
Juventus 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu

Juventus 1-0 Galatasaray: İlk Yarı Sonucu
26.02.2026 00:10
UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Juventus, Galatasaray'ı penaltıyla 1-0 önde kapattı.

Stat: Allianz

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen

Goller: Dk. 37 Locatelli (Penaltıdan) (Juventus)

Sarı kartlar: Dk. 14 Osimhen, Dk. 33 Sallai (Galatasaray), Dk. 25 Kelly, Dk. 31 Kenan Yıldız, Dk. 41 Pinsoglio (Yedek kulübesinden) (Juventus)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmalarından Juventus-Galatasaray maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Perin, meşin yuvarlağı kurtardı.

3. dakikada Kenan Yıldız'ın sol kanattan ortasında ceza alanında Gatti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

10. dakikada Kenan Yıldız'ın uzun pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Conceiçao'nun ortasında Koopmeiners'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisi önündeki Osimhen'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Perin sağına uzanarak gole izin vermedi.

22. dakikada sağ taraftan kısa pasla kullanılan kornerde ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Locatelli'nin yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Aynı dakikada Kenan Yıldız'ın sol taraftan ortasında kafalardan seken topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Conceiçao'nun vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı.

30. dakikada Thuram'ın pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda Galatasaraylı Davinson Sanchez'e çarparak kaleye yönelen topu Uğurcan Çakır, son anda çeldi.

37. dakikada Juventus, penaltıdan golü buldu. Torreira'nın ceza sahası sol çaprazında Thuram'a müdahalesi sonrası hakem Joao Pinheiro, penaltı kararı verdi. Penaltıyu kullanan Locatelli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

45+5. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kenan'ın içeriye çevirdiği topu David, Thuram'a çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibindenoyun alanını terk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Juventus'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

