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Juventus'a yönelik mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması sorgulamalarla devam ediyor - Son Dakika

Juventus'a yönelik mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması sorgulamalarla devam ediyor

30.11.2021 17:19
Juventus'a yönelik mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması sorgulamalarla devam ediyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde takım yöneticileri ifade verdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un mali işlemlerinde haksız kazanç teminine yönelik usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde takım yöneticileri ifade verdi.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mayıs ayından beri yürüttüğü adli süreç kapsamında, siyah-beyazlı ekibin idarecilerinin ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un haberine göre savcılık, ilk olarak cumartesi günü Juventus Futbol (Şube) Direktörü Federico Cherubini'nin ifadesine başvurdu ve Cherubini'yi 9 saat boyunca dinledi.

Savcılık, dün de gerçekleri bilen kişi olarak yönetim kurulu üyesi Maurizio Arrivabene'nin ifadesine başvurdu.

Gazetenin haberinde, kulüp yönetiminden başka isimlerin de ifade için savcılığa çağrıldığı ancak, kulüp başkanı Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ya da eski sportif direktör Fabio Paratici hakkında ifadeye çağrılma kararının olmadığı kaydedildi.

Haberde, mayıs ayında başlatılan ceza soruşturması dışında spor savcılığının yapacağı kendi soruşturmasına başka kulüplerin de dahil edilebileceği ve ağır sonuçların ortaya çıkarma riskinin olabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten savcıların, haksız kazanca yönelik düzenin futbolda bir "hastalıklı bir sistem" olduğu tespitinde bulundukları da basına yansıdı.

"Prisma" adıyla anılan soruşturmayı Torino Cumhuriyet Savcılığı'nın bir ay gibi kısa sürede bitirmeyi hedeflediği haberlerde yer aldı.

Diğer yandan, İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) da futbolda haksız kazancı önlemeye yönelik bir sistem üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Juventus'a yönelik soruşturma

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mayıs ayında başlattığı mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması çerçevesinde verdiği talimat doğrultusunda, İtalyan Mali Polisi (Guardia di Finanza) ekipleri, 26 Kasım'da Juventus Kulübünün Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde aramalar yapmıştı.

İtalyan spor medyasında geniş yankı bulan soruşturma kapsamında, kulübün onaylanan 2019 ve 2021 yılları arasındaki mali hesap ve tablolarının incelendiği, özellikle futbolcu transferlerine ve bu transferlerin gerçekleşmesine aracılık eden menajerlik şirketlerinin hareketlerine odaklanıldığı kaydedilmişti.

Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun 2018'de Juventus'a transferinden, Miralem Pjanic'in 2020'de Barcelona'dan Arthur ile takasına kadar en az 42 transfer ve bu transferlerin gerçekleşme bedelleri inceleme altına alınmıştı.

Cumhuriyet, Juventus, İtalya, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus'a yönelik mali işlemlerdeki usulsüzlük soruşturması sorgulamalarla devam ediyor - Son Dakika Spor


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