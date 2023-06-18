Juventus, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e talip - Son Dakika
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Juventus, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e talip

18.06.2023 11:03

Juventus, Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray, genç sağ bek için en az 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Sacha Boey'e talip çıktı. Juventus'un ilgi gösterdiği Fransız sağ bek için sarı-kırmızılıların istediği bonservis belli oldu.

BOEY, JUVENTUS'UN LİSTESİNE GİRDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek pozisyonuna 2 transfer yapmak isteyen İtalyan devinin listesine Fransız futbolcu da girdi.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Galatasaray, Sacha Boey'in olası transferinden en az 20 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç sağ bek için bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Bu sezon Galatasaray formasını 33 resmi maçta giyen Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Sacha Boey'e Juventus talip oldu! Galatasaray'ın istediği bonservis servet değerinde
Sacha Boey'e Juventus talip oldu! Galatasaray'ın istediği bonservis servet değerinde
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SON DAKİKA: Juventus, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e talip - Son Dakika
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