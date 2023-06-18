Juventus, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e talip

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Sacha Boey'e talip çıktı. Juventus'un ilgi gösterdiği Fransız sağ bek için sarı-kırmızılıların istediği bonservis belli oldu.

BOEY, JUVENTUS'UN LİSTESİNE GİRDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Galatasaray forması giyen Sacha Boey'i kadrosuna katmak istiyor. Sağ bek pozisyonuna 2 transfer yapmak isteyen İtalyan devinin listesine Fransız futbolcu da girdi.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Galatasaray, Sacha Boey'in olası transferinden en az 20 milyon euro gelir elde etmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, genç sağ bek için bu rakamın altına inmeyi düşünmüyor. Bu sezon Galatasaray formasını 33 resmi maçta giyen Boey, 1 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu 8 sarı, 1 kırmızı kart gördü.