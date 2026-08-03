Juventus, PSG\'den Randal Kolo Muani\'nin bonservisini aldı

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani'nin bonservisini Juventus'a verdiğini açıkladı.

İtalyan temsilcisi, 2024/25 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosunda yer alan Fransız golcünün bonservisini alarak transferi kalıcı hale getirdi. 27 yaşındaki santrfor, yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giyecek.

BONSERVİS 53,2 MİLYON EUROYA ULAŞABİLİR

Transferin mali detaylarına göre Juventus, Kolo Muani için PSG'ye garanti ücret ödeyecek. Performansa bağlı bonuslarla birlikte anlaşmanın toplam bedelinin 53,2 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

Paris Saint-Germain, daha önce de Gonçalo Ramos'u 74 milyon euro karşılığında Milan'a göndererek hücum hattında önemli bir ayrılık yaşamıştı. Kolo Muani'nin de takımdan ayrılmasıyla Fransız ekibi, santrfor rotasyonunda önemli bir değişime gitmiş oldu.