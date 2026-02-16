Juventus\'tan RAMS Park\'ta Yürüyüş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İtalya ekibi Juventus, müsabakanın oynanacağı RAMS Park'ta yürüyüş yaptı.
Torino ekibinin teknik heyeti ve futbolcuları, basın toplantısı öncesinde statta yürüdü.
Oyuncular, yürüyüş sırasında zemini ve stadı inceledi.
