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Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı - Son Dakika

Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

20.11.2021 21:28

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Son 10 maçta 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar zirveden uzaklaştı. Öte yandan Kara Kartal, 2012'den sonra ligde ilk kez sahadan üst üste 3 maçta mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş kötü gidişe Alanyaspor karşısında son veremedi. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibine 2-0 mağlup olurken 2012 yılından sonra bir ilke imza attı.

BEŞİKTAŞ, ZİRVENİN 13 PUAN GERİSİNDE KALABİLİR

Maç fazlasıyla 8. sıraya gerileyen Beşiktaş, Trabzonspor'un bu hafta kazanması halinde zirvenin 13 puan gerisinde kalacak. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de peş peşe mağlubiyetlerle taraftarını üzüntüye boğan siyah-beyazlılar yıllar sonra bir ilke de imza attı. Kara Kartal, Süper Lig'de 2012 yılından bu yana ilk kez üst üste 3 maç kaybetti.

Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı

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Son Dakika Spor Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kabustan uyanamıyorlar! Beşiktaş, 2012 yılından sonra ilk kez üst üste 3 mağlubiyet aldı - Son Dakika
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